Kocaeli'de Yoğun Sis Etkili

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Kocaeli'de sis etkisini gösterdi

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini artıran sis sebebiyle bazı noktalarda göz gözü görmedi. Kent merkezinin yanı sıra çevre yollarında da devam eden sis, trafikte görüş mesafesini etkiledi. Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksaklık yaşanmadı.