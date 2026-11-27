Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda sonbahar güzelliği görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve çevresi, sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve çevresi, sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Sonbahar yağışlarının ardından yüzde 83 doluluğa ulaşan Yuvacık Barajı'nın çevresindeki ağaçların yapraklarında sarı ve kahverengi tonlar hakim oldu.
Özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlayan baraj çevresindeki yürüyüş parkurları, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor.
Bölgede bulunan Şehitler Tepesi'ndeki dev Türk bayrağının sonbahar renkleri arasında dalgalanması da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA