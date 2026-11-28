KOCAELİ'den araçla günübirlik Bolu'daki Yedigöller bölgesine geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevliye ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Bolu'da kriz merkezi oluşturulurken, İHA'ların da kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan, yaşları 14-17 arasında değişen 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller Milli Parkı'na gezi düzenlendi. Dönüşte kafileyle irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından dron destekli arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirildi. Arama çalışmaları, araçtan en son GPS sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda gece görüşlü İHA'ların da kullanıldığı bildirildi.

Bolu'da kriz merkezi oluşturulurken, araçta bulunan çocuklar ve görevli personeli arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.