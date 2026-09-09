Kocaeli Derince'de otomobil apartman altındaki iş yerine daldı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de otomobil apartman altındaki iş yerine daldı, sürücü yaralandı

Kocaeli Derince\'de otomobil apartman altındaki iş yerine daldı, sürücü yaralandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, apartmanın altındaki iş yerine girdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaşanan kazada iş yerinde de hasar oluştu; yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil apartmanın altında bulunan iş yerine girdi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sırrı Paşa Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Rampada sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, apartmanın altındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar kaza nedeniyle korku yaşadı.

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. İşyerinde de hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Derince'de otomobil apartman altındaki iş yerine daldı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Derince'de otomobil apartman altındaki iş yerine daldı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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