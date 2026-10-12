Kocaeli Dilovası\'nda jandarma 271 tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası'nda jandarma 271 tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Dilovası'nda jandarmanın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmasında 1 araçta yapılan aramada 271 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen eserler arasında 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje bulunuyor.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ekipler, tarihi nitelikte 271 eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Dilovası ilçesinde 1 araçta yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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