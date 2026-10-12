Kocaeli Dilovası\'nda jandarma 271 tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ekipler, tarihi nitelikte 271 eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesinde 1 araçta yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.