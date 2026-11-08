Kocaeli Dilovası\'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu

Kocaeli Dilovası'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 kişi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından fabrikaya yürüyen işçi yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 kişi, olayın birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 Kasım 2025'te meydana gelen yangında hayatını kaybeden işçiler için Dilovası Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.
Programa Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlidin ardından camiden ayrılarak meydanda toplanan katılımcılar, buradan yangının çıktığı fabrikaya yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan işçilerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Açıklamanın ardından program, hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.
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