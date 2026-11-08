Kocaeli Dilovası'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Dilovası'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Dilovası\'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 kişi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından fabrikaya yürüyen işçi yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 kişi, olayın birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 Kasım 2025'te meydana gelen yangında hayatını kaybeden işçiler için Dilovası Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Programa Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlidin ardından camiden ayrılarak meydanda toplanan katılımcılar, buradan yangının çıktığı fabrikaya yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan işçilerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Açıklamanın ardından program, hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
DilovasıKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 16:59:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası'nda yangında ölen 7 işçi için birinci yıl dönümünde mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android