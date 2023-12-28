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Kocaeli Gebze'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki bir fırında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İşletme sahibinin oğlu tarafından açılan ateş sonucu yengesi ve çırağın yakınından 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli Gebze\'de fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
28.12.2023 - 23:53,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki bir fırında çalışan çırağın yakınları ile işletme sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda işletme sahibinin oğlu S.Ç'nin tabancayla ateş açması sonucu yengesi F.Ç. ile çırağın yakınlarından Ö.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis şüpheli S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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