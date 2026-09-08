Kocaeli Gebze'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli Gebze\'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araçta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muallimköy Mahallesi'nde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle araçtan yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gebze'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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