Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu 5. Olağan Kongresi yapıldı

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beylikdağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi'ndeki kongre yoğun katılımla yapıldı.

Federasyon Başkanı Mehmet Elmas, burada yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından kongreye katılan yaklaşık 2 bin 500 kişiye mısır ekmeği ve kara lahana çorbası ikram edildi.

Elmas'ın yeniden başkan seçildiği kongreye, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi partilerin temsilcileri, belediyenin kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.