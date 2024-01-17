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Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden atıl durumdaki bot, meslek lisesi öğrencilerine derslik olarak hizmet veriyor - Son Dakika
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Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden atıl durumdaki bot, meslek lisesi öğrencilerine derslik olarak hizmet veriyor

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kullanılan bot, meslek lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim için derslik haline getirildi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nden atıl durumdaki bot, meslek lisesi öğrencilerine derslik olarak hizmet veriyor
17.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:48
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Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kullanılan bot, meslek lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim için derslik haline getirildi.

Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, denizdeki görevini tamamlayarak atıl duruma düşen botun, "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" alanı öğrencilerinin uygulamalı derslerinde kullanılması için talepte bulundu.

Talebin olumlu karşılanmasının ardından geçen yıl karaya çıkarılan bot, tırla okul bahçesine getirildi. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından bakımı yapılan bot, dersliğe dönüştürüldü.

"Bot bahçemize güzel bir hava getirdi"

Okul müdürü Metin Yalaz, AA muhabirine, atıl durumda olduğunu öğrendikleri botu okula kazandırmak için girişimde bulunduklarını, gerekli yazışma ve izinlerin ardından botu teslim aldıklarını söyledi.

Botun öğrencilere uygulamalı eğitim gördükleri derslik olarak hizmet verdiğini dile getiren Yalaz, "Okulumuzun denizcilik ağırlıklı bir okul olması dolayısıyla bot bahçemize güzel bir hava getirdi. Uygulamalı ders açısından böyle büyük bir materyalin elimizde olması hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize kolaylık sağlıyor." dedi.

Maket yerine botla uygulamalı eğitim almanın daha avantajlı olduğuna değinen Yalaz, "Her türlü işlemi bunun üzerinde yapabiliyorlar. Öğrencilerimizin istihdamla ilgili bir sorunu yok. Çocuklarımız buradaki eğitimlerini en iyi şekilde alarak mezun olduktan sonra işlerini en iyi şekilde yapacaklardır." diye konuştu.

"Bot bizim için çok büyük şans"

Gemi Yapımı Alan Şefi Yakup Tortumlu da derslerin uygulamalı işlenmesine botun önemli katkı sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz geminin iskele, sancak ve güverte gibi kısımlarının nerelerde olduğunu birebir görme şansına sahip oldu. 11. sınıf öğrencilerimiz için gemi bakım ve onarımı dersi var. Elimizde botun olmadığı zamanlarda bunu yüzeysel olarak işleyebiliyorduk, şimdi botun üzerinde işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tortumlu, botta dersleri uygulamalı işleyen öğrencilere iş güvenliği eğitimlerinin de verildiğini kaydetti.

Denizcilik alanı öğrencisi Mustafa Dursun Alpkaya ise teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim görmenin kendilerine deneyim kazandırdığını anlatarak, "Derslerimizi zaman zaman burada işliyoruz. Burada botun olması bizim için çok büyük şans. Hedeflerim arasında kaptanlık var. Buradaki uygulamalı eğitim deneyim açısından çok şey katıyor. İş hayatında bana katkısı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gemi yapımı alanı öğrencisi Taner Derin, okul bahçesindeki botta aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde ileride staj ve iş hayatında daha avantajlı olacaklarını düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA
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