Kocaeli İzmit\'te şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çayırköy Mahallesi'ndeki son durakta bulunan N.A. idaresindeki 41 HO 1872 plakalı özel halk midibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek şarampole düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.