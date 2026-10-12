Kocaeli İzmit'te şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü öldü

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Kocaeli İzmit\'te şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü öldü
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Kocaeli İzmit Çayırköy Mahallesi'ndeki son durakta bulunan özel halk midibüsü, nedeni bilinmeyen şekilde hareket ederek şarampole düştü. Şarampole düşen aracın altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı; sağlık görevlileri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çayırköy Mahallesi'ndeki son durakta bulunan N.A. idaresindeki 41 HO 1872 plakalı özel halk midibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek şarampole düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaÇayırköyKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te şarampole düşen özel halk midibüsünün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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