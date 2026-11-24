Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve silahla ateş edilmesi ve fırının önüne el bombası bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 17 Kasım'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A'nın (18) Mehmetalipaşa Mahallesi'nde babasına ait fırının önüne el bombası bırakmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince her iki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.T, H.C.B, A.S, G.K. ve M.İ.K. ile adli süreçteki çocuklar H.S. ve M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.