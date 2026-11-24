Kocaeli İzmit'te silahlı saldırı ve bomba olaylarının 8 şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmit'te 17 Kasım'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir fırının önüne el bombası bırakılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve silahla ateş edilmesi ve fırının önüne el bombası bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 17 Kasım'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A'nın (18) Mehmetalipaşa Mahallesi'nde babasına ait fırının önüne el bombası bırakmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince her iki olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.T, H.C.B, A.S, G.K. ve M.İ.K. ile adli süreçteki çocuklar H.S. ve M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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