Kocaeli Kandıra'da jandarmanın depo aramasında 1000 çift taklit ayakkabı bulundu

Kocaeli Kandıra'da jandarmanın depo aramasında 1000 çift taklit ayakkabı bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoda yapılan aramada 1000 çift taklit ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1000 çift taklit ayakkabı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce bir depoda yapılan aramada, çeşitli markalara ait 1000 çift taklit ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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