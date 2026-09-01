Kocaeli Karamürsel\'de anız yangını ormana sıçradı, ekiplerin 1 helikopterle müdahalesiyle söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde anızlık alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Fulacık ve Tahtalı mahalleleri arasındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 1 yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi.

Bölgedeki bazı vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürülen yangında anızlık alan ve bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.