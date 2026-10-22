Kocaeli Körfez'de hurdacı dükkanında çıkan yangın 4 katlı binanın çatısına sıçradı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de hurdacı dükkanında çıkan yangın 4 katlı binanın çatısına sıçradı

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Kocaeli Körfez\'de hurdacı dükkanında çıkan yangın 4 katlı binanın çatısına sıçradı
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Kocaeli Körfez'de Tütünçiftlik mevkisindeki hurdacı dükkanında öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 4 katlı binanın üst katlarına ve çatısına sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında binanın dış cephesi ve çatısı zarar gördü; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hurdacı dükkanında çıkan yangın, 4 katlı binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan hurdacı dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek iş yerinin bulunduğu 4 katlı binanın üst katlarına ve çatısına sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın dış cephesinde ve çatısında hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de hurdacı dükkanında çıkan yangın 4 katlı binanın çatısına sıçradı - Son Dakika
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