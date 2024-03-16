Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü - Son Dakika
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Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü

Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü. Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Vali Seddar Yavuz, kazada yaralanan olmadığını belirtti ve çevre kirliliği oluşmadığını aktardı.

16.03.2024 16:55
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.

Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü - Son Dakika

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