Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü

Mansur Yavaş, ATO Üyelerine Projelerini Anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.