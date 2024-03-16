Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.
Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.
Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Körfez Limanında Gemi Çarpması Sonucu Vinçler Zarar Gördü - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.
Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında Kadıköy Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy'e yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda açıklama yapan hekimler 14 maddelik taleplerini açıkladı.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alanda yıllardır çözüm üretilmediğini belirterek, kentsel dönüşüm konusunda çalışacağını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 55. dakikada penaltı kararı verilen maçta Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Ankaragücü'ne Figueiredo'nun golü yetmedi ve maç 2-1 sona erdi.
Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Alevlere müdahale sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek brifing aldı ve iş dünyası ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ayrıca Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yapımının hızla tamamlanması hedeflendiğini belirtti. Binanın onkoloji hastanesi olarak planlandığını ve içinde 12 ameliyathanenin ve 63 yoğun bakım ünitesinin bulunacağını söyledi. Ayrıca, yan dal uzmanlığına ilişkin düzenleme yapılacağını da açıkladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis, evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü. Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı. İhraç polis memurunun, örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?