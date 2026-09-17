Kocaeli merkezli İkizler suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kocaeli merkezli İkizler suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kocaeli merkezli İkizler suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli merkezli 'İkizler' suç örgütüne yönelik soruşturmanın 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında iş insanları, spor kulübü yöneticileri, futbolcular ve avukatların bulunduğu iddia edilen şüpheliler için adliye çevresinde komandolar önlem aldı.

KOCAELİ merkezli 'İkizler' suç örgütüne yönelik soruşturmanın 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli Adliyesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma komandoları da bölgede görev yaptı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından geçen haziran ayında 'İkizler' suç örgütüne yönelik ilk operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt liderliğini yaptıkları öne sürülen ikiz kardeşlerden Mehmet Y. ile birlikte 13 şüpheli tutuklandı. Firari olarak aranan diğer ikiz kardeş Recep Y. ise daha sonra Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Recep Y.'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

TUTUKLAMALARIN ARDINDAN 2'NCİ DALGA

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, ilk operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelerinin tutuklanmasının ardından dışarıda kalan bazı şüphelilerin örgütün işlerini devam ettirdiği ve faaliyetlerini sürdürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilere yönelik 2'nci dalga operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

3 gün önce şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında otomotiv ve petrol sektöründe faaliyet gösteren iş insanları, amatör spor kulüplerinde yönetici ve futbolcu olarak görev yapan isimler ile avukatların da bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ecevit Ç., Emre S., Sertaç Ü., Oktay F., Aydın T., Mehmet D., Murat O., Mehmet D., Halit İ., Erol E., Tolunay K. ve İsa G. olduğu öğrenildi.

KÖY EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, Gölcük'te bulunan bir köy evinde de çalışma yaptı. Evin bahçesi ile tarlada kazı gerçekleştirilirken, köy çevresinde jandarma komandoları güvenlik önlemi aldı. Kazı ve inceleme çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Kazıda herhangi bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KOMANDOLAR ADLİYE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi öncesinde jandarma komandolar bölgede önlem aldı.

Kaynak: DHA
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