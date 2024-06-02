Kocaeli Sanayi Odası Çevre Haftası'nda bisiklet sürüş etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kocaeli Sanayi Odası Çevre Haftası'nda bisiklet sürüş etkinliği düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası Çevre Haftası\'nda bisiklet sürüş etkinliği düzenledi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğine, KSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından üye olan yaklaşık 350 sporcu katıldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, etkinliğin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ve Kocaeli'deki insanların duyarlılığını gösterdiğini belirtti. Etkinlik sonrasında katılımcılar, Kartepe'deki Seka Kamp alanına hareket etti.

02.06.2024 11:47
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Çevre Haftası dolasıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

KSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen etkinlikte, bisiklet kulüplerine üye yaklaşık 350 sporcu odanın hizmet binası önünde toplandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin 17'ncisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zeytinoğlu, 21 kilometre uzunluğundaki sürüşe katılımın yoğun olmasının Kocaeli'deki insanların duyarlılığını gösterdiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından Zeytinoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve tura katılanlar, Kartepe'deki Seka Kamp alanına hareket etti.

Kaynak: AA

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