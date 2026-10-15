Kocaeli Valiliği, D-130'da yağış nedeniyle Yeniköy-Karşıyaka güzergahını duyurdu - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, D-130'da yağış nedeniyle Yeniköy-Karşıyaka güzergahını duyurdu

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Kocaeli Valiliği, yağış nedeniyle D-130'da ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek sürücülerden Yeniköy-Karşıyaka arasındaki alternatif güzergahı kullanmalarını istedi. Yağışın gün boyunca süreceği, acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği, yağış nedeniyle D-130 kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden, sürücülerin Yeniköy ile Karşıyaka kavşakları arasındaki alternatif güzergahı kullanması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca kentte etkisini sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşların acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istenen açıklamada, "D-130 kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği, D-130'da yağış nedeniyle Yeniköy-Karşıyaka güzergahını duyurdu - Son Dakika
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