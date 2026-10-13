Kocaeli Valiliği, motosiklet, scooter ve motokurye trafiğine 2 gün yasak getirdi

Kocaeli Valiliği, motosiklet, scooter ve motokurye trafiğine 2 gün yasak getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'nin sağanak beklentisi nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 2 gün süreyle tedbiren yasakladı. Yasağın yarın 06.00'dan 15 Ekim Perşembe 23.59'a kadar uygulanacağı bildirildi.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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