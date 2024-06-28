Kocaeli Valiliği'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

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Kocaeli Valiliği'nde, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, bağımlılıkla etkin bir mücadele yürütmeye gayret ettiklerini belirterek, çalışmalara değindi.

Bu yılın ilk 6 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını paylaşan Yavuz, uyuşturucu arzının yanında talebin de engellenmesi için düzenlenen faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini anlattı.

Yavuz, uyguladıkları sosyal projelerle çocuk ve gençlerin ellerinden tutmaya devam etiklerini kaydederek, "Çocuk ve gençlerin kendilerini değerli hissetmeleri, yaşama tutunmaları konusundaki istek ve arzularını arttıracak sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem veriyoruz. 2020 yılından bugüne kadar 1 milyon 493 bin öğrencimizin bu faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, önemli bir başarıya imza attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) verilerine değinen Yavuz, "İhbar sayılarının az olduğunu, bir kez daha söylemek isterim. Bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verilmeli ve daha çok vatandaşımızı bu mücadeleye dahil edecek yol ve yöntemleri geliştirmeye gayret etmeliyiz." dedi.

Kentte 50 yataklı erişkin arındırma merkezi ile 30 yataklı çocuk ve ergen arındırma merkezi inşaatının tamamen bittiğini, bu merkezlerde en kısa sürede ayakta tedaviye başlanılacağını bildiren Yavuz, şunları söyledi:

"Bu merkezlerin bitirilmesi noktasında emeği bulunan Sağlık Bakanlığımıza, burada destek veren Büyükşehir Belediyemize ve bizim yönlendirmemizle bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımıza, katkı ve desteği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük yakalamalarından birini gerçekleştirip, bahsettiğimiz miktarda kokaini ele geçiren ve diğer uyuşturucuları ele geçiren başta Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza, bu mücadelede yanımızda olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadelede halkımızın daha fazla bizimle olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Lütfen evlatlarımızın elinden sımsıkı tutun, koşulsuz sevin ve kendini değerli hisseden, özgüveni olan, hayattan beklentisi olan evlatlarımızı yetiştirmeye gayret edelim."

Konuşmanın ardından yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, kaymakamlar, akademisyenler ve daire müdürleri katıldı.