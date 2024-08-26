Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Kocaeli Valiliği\'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

26.08.2024 14:47
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Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ???????Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

Daha sonra güvenlik ve asayişin sağlanmasına ilişkin tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik 71. Bot Komutanı Üsteğmen Eren Hasan Açıkgöz ve İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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