Kocaeli Valiliği'nden Deniz Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği'nden Deniz Güvenliği Uyarısı

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Kocaeli Valiliği, olumsuz deniz koşullarına karşı vatandaşları güvenlik kurallarına uymaları için uyardı.

Kocaeli Valiliği, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında görülen olumsuz hava ve deniz koşullarına karşı vatandaşlara güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaz sezonu geçirmesinin öncelikler arasında olduğu kaydedildi.

Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında kuvvetli akıntı ve dalgalar ile olumsuz hava ve deniz koşullarının zaman zaman etkili olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik kurallarına uyulmamasının tehlikelere yol açabildiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde yaşanan boğulma olaylarında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Özellikle Kandıra'daki Karadeniz sahillerinde görülen rip akıntısının can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, can kayıplarının önüne geçilmesi için vatandaşların alınan tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can kaybının önlenmesi için, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranlarının görev yaptığı güvenli plajlarda denize girilmelidir. Sahillerde çekilen emniyet mantarlarının dışına kesinlikle çıkılmamalıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından deniz güvenliğine ilişkin yapılan uyarı ve ikazlara riayet edilmelidir. Zabıta ekiplerinin sahillerde gerçekleştirdiği denetim ve uyarılara mutlaka uyulmalı, sesli anons ve sesli uyarı sistemlerinden yapılan ikazlara dikkat edilmelidir. Devlet Su İşleri tarafından can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilen gölet, baraj, kanal, sulama kanalı ve benzeri su yapılarında kesinlikle yüzülmemelidir. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler kapsamında ilan edilen günlerde ve rip akıntısının görüldüğü yerlerde denize girilmemelidir. Çocuklar ve yüzme bilmeyenler deniz kenarında yalnız bırakılmamalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği'nden Deniz Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

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