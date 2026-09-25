Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Dil Bayramı'nda ana dilin en güçlü bağ olduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Dil Bayramı'nda ana dilin en güçlü bağ olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, ana dilin milleti geçmişten geleceğe taşıyan en güçlü bağ olduğunu belirterek çocuk ve gençlerin Türkçe'yi doğru kullanma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, bir milleti köklü geçmişten aydınlık geleceğe taşıyan en güçlü bağın ana dil olduğunu bildirdi.

Dile sahip çıkmanın, geçmişe ve kültüre sahip çıkmak olduğu bilincini Türk milletinin tüm fertlerine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, çocukların ve gençlerin Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin ve kelime dağarcığının artırılmasının, Türk dilinin korunması ile geliştirilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil, şuurla işlensin." sözleriyle toplumsal seferberlik başlattığını dile getirerek, Atatürk'ün dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük ettiğini ifade etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum. Ses bayrağımız olan güzel Türkçemizin bilim, kültür ve sanat dili olarak yaşaması, daha da gelişmesi için çaba sarf eden, dilimize emek verenlerden ahirete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum, hayatta olanlara şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
Kocaeli ValiliğiTürk Dil Bayramıİlhami AktaşKültür SanatKültürGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Dil Bayramı'nda ana dilin en güçlü bağ olduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei