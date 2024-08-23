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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve mahalle muhtarları, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, devletin halkla en sıcak temas noktası olan muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Altıntaş da Vali Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.