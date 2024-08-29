Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk Milleti'nin yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanının adı olduğunu belirtti.

Hür yaşama kararlılığının tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Aktaş, aziz milletin bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiğini, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti.

Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyet'imizin en büyük güvencesi, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizin de nişanesi olmuştur. Asırlardır barış içerisinde yaşayan milletimiz, tarih boyunca birlik ve beraberliğine içerden ve dışardan zarar vermek isteyenlere karşı tek vücut olarak gerekli dersi vermiştir, vermeye de devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, mukaddes vatanımızın, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, milletimizin hürriyet ve istiklali uğruna verilen büyük mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 102. yıl dönümünde başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."