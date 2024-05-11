Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Anneler Günü Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz\'dan Anneler Günü Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, annelerin fedakarlık ve sevginin timsali olduğunu belirterek, annelerin değerini bilmek ve gönüllerini hoş tutmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, şehit anneleri ve ölmüş anneleri de anma ve minnetle yad etti.

11.05.2024 12:28
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, her zaman yol gösterici olan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Dünyanın neresinde hangi kültürden hangi inanıştan hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreğinin aynı erdemli duygularla çarptığına işaret eden Yavuz, "Anne demek 'şefkat' demek, anne demek 'sabır ve metanet' demektir. Sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olan annelik, çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ve karşılıksız sevginin adıdır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, annelerin en iyi şekilde yetiştirip geleceğe hazırladığı her bir bireyin, o milletin istikbal ve istiklalinin de yegane teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Annelerin değerini, kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Anneler Günü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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