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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü'nde 15 vatandaşın sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü'nde 15 vatandaşın sorunlarını dinledi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Günü programında 15 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yavuz, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili kurum müdürlerine çözüm için talimat verdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü\'nde 15 vatandaşın sorunlarını dinledi
23.01.2024 - 15:56,
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" kapsamında 15 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Makam Toplantı Salonu'nda Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen programda, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıda Vali Yavuz, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek üzere gelen 15 vatandaşla görüşme yaptı.

Vatandaşların talep ve sorunlarını tek tek not alan Vali Yavuz, iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında, bir takım önemli uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendilerini talimatlandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Kocaeli Valiliği, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü'nde 15 vatandaşın sorunlarını dinledi - Son Dakika
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