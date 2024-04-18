Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Orman Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü Müdürü Mustafa İşçioğlu, Müdür Yardımcısı Selda Karakaya ile kurum çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz, seraları gezdi.
Daha sonra düzenlenen toplantıda ağaçlandırma çalışmaları hakkında brifing alan Vali Yavuz, küresel ısınmaya değindi.
Vali Yavuz, Kocaeli'nin orman yangınlarıyla mücadelede iyi durumda olduğunu vurgulayarak, yaz mevsiminde artan yangınları önlemek amacıyla bu yıl da ormanlık alanlara girişlerin yakında yasaklanacağını bildirdi.
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