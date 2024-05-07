Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için denetim ekiplerinin sahada olacağını söyledi. Ayrıca, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele ve trafik ihlalleri konularında da bilgi veren Vali Yavuz, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler hakkında da açıklamalarda bulundu.

07.05.2024 16:49
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanları konusunda mevzuatta görev olarak tevdi edilmiş tüm hususların gerçekleştirilmesi için denetim ekiplerinin sahada olacağını belirterek, "Herkes yasanın verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirecek ve yetkilerini kullanacak." dedi.

Kocaeli'de aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı, Vali Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yavuz, terör örgütleriyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte son 1 ayda 10 operasyon düzenlendiğini, 24 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 zanlının tutuklandığını, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Yavuz, düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü dile getirerek, "15 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, 16 organizatör yakalanmış, 8 organizatör tutuklanmış ve 436 düzensiz göçmen de 1 ay içinde yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

Kentte Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulamasının 15 Nisan itibarıyla başladığını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Özellikle 15-21 Nisan'daki ihlallerin yüzde 40'ı kırmızı ışık ihlalidir. Bu kabul edilebilir bir oran değildir. Bu açık şekilde gösteriyor ki trafik kazalarının, yaralanmaların ve ölümlerin en önemli sebebidir. Kırmızı ışık ihlaline tolerans göstermemiz mümkün değildir. Bu 1 haftalık sürede 12 bin 265 trafik ihlali meydana gelmiş, maalesef 4 bin 818 kırmızı ışık ihlali olmuştur. EDS'nin ilimizde önemli bir sorunu çözeceğine inanıyorum. Nitekim son 1 haftada hasarlı kazalarda yüzde 8, yaralanmalı kaza sayısında da yüzde 7 düşüş meydana gelmiştir."

EDS'lerin trafikte yoğunluk oluşturacağı iddialarının yersiz olduğunu belirten Yavuz, çalışmaların sistemin trafik yoğunluğu oluşturmadığı yönünde net kanaat oluşturduğunu kaydetti.

"Ormanlık alanlara girişler kısıtlanacak"

Yavuz, orman yangınlarının önlenmesi konusunda alınan tedbirlere değinerek, "Bu yıl içerisinde de daha sonra tarihini açıklayacağımız süreç içinde ormanlık alanlara, özellikle hassas olarak nitelendirdiğimiz belirli bölgelere girişlerde kısıtlamalar getireceğiz. Mesire, kamp alanlarımız, rotalarımız var. Belirlediğimiz alanlar dışında kontrollü girişler hatta girişlere kapalı bölgeleri sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Ot, anız ve atık yakılmasını da yasaklayacaklarını, buna uyulmaması durumunda idari para cezası uygulayacaklarını dile getiren Yavuz, bu tedbirlerin kent sakinlerinin huzuru ve güvenliği ile ormanların yok olmaması için alındığını vurguladı.

Yavuz, toplantıda sahipsiz hayvanlarla ilgili konuları da görüşeceklerini aktararak, "Mevzuatımızda görev olarak tevdi edilmiş tüm hususların gerçekleştirilmesi için denetim ekiplerimiz sahada olacak. Herkes yasanın verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirecek ve yetkilerini kullanacak. Vatandaşlarımızın sokakta güvenle dolaşmasını sağlayacak her türlü tedbiri almak bu şehrin valisi olarak başta benim ve çalışma arkadaşlarımın görev ve sorumlulukları arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Orman Yangınları, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sahipsiz hayvanlar ve diğer konularda denetim ekiplerinin sahada olacağını belirtti - Son Dakika
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