Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.06.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını taşıyan bir bayramı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aile ve toplum olmanın ayrıcalığını yaşatan bu günlerin, kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Yavuz, şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bütün kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakılması, sevgi atmosferinde kardeşçe kucaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Yavuz, dünyanın bir ucunda yaşayan mazlumlara yardım eli uzatılması, bir nebze olsun bayram sevinci yaşamalarına vesile olunması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların, Kurban Bayramı'nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret eden Yavuz, şunları kaydedildi:

"Sağlık, esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı, kesilen kurbanlar ve edilen duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyorum. Kutsal hac görevini yerine getiren vatandaşlarımızın ülkemize sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Bu mübarek günler vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kutsal değerler uğruna feda-i can eyleyen aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli olmalarını, yorgun ve uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, kurallara uymalarını istirham ediyorum. Tüm Kocaelili hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutlar, bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini, savaş ve gözyaşının dinmesini temenni ederim."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement