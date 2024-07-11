Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yerel yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

11.07.2024 10:50
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(ANKARA) - Meteoroloji, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kuvvetli yerel yağış beklendiği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yağışların, yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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