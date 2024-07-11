Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kuvvetli yerel yağış beklendiği uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yağışların, yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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