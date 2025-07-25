Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Düzce kampı sona erdi.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezona hazırlanan yeşil-siyahlı futbolcular, yaptıkları antrenmanla Düzce kampını tamamladı.
Bölgede 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını sürdüren ekip, Kocaeli'de toplanacak.
Son Dakika › Güncel › Kocaelispor Düzce Kampını Tamamladı - Son Dakika
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