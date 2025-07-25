Kocaelispor Düzce Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Kocaelispor Düzce Kampını Tamamladı

25.07.2025 18:35
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Kocaelispor, Düzce'deki kampını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sona erdirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Düzce kampı sona erdi.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezona hazırlanan yeşil-siyahlı futbolcular, yaptıkları antrenmanla Düzce kampını tamamladı.

Bölgede 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını sürdüren ekip, Kocaeli'de toplanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaelispor Düzce Kampını Tamamladı - Son Dakika

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