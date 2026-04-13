Serdar Dursun: 'Galatasaray'a Karşı 4 Puan Aldık, Montella'ya Kendimi Göstermek İstiyorum'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Hiç gerek yoktu bu olaylara' diyerek sözlerine başlayan Serdar, maç öncesi gerilmelere değindi ve Galatasaray'ın sinirlenmesine neden olan olaylardan bahsetti. Galatasaray stadında oynamanın zor olduğunu belirterek, ilk yarıda ürkek başladıklarını, ancak ikinci yarıda daha atak ve ofansif oynadıklarını ifade etti. Gol atınca üstünlüğün kendilerine geçtiğini söyleyen Serdar, şansın da etkili olduğunu vurguladı ve iki maçta 4 puan almanın değerli olduğunu ekledi.

Icardi ve Osimhen'i değerlendiren Serdar, Icardi'nin sakatlıktan sonra istediği performansı veremediğini, Osimhen'in ise daha iyi önde bastığını söyledi. Sezonun kalanında en iyi performansı vererek A Milli Takım'a seçilmek istediğini dile getiren Serdar, Montella'ya kendini göstermek istediğini belirtti. Şampiyonluk yarışını da değerlendirerek, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şanslarının eşitlendiğini, hak edenin kazanmasını umduğunu ifade etti. Son olarak, Kocaelispor taraftarlarına teşekkür eden Serdar, 2.500 taraftarın inanılmaz destek verdiğini ve bu puanı onlara armağan ettiklerini söyledi.