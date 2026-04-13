Serdar Dursun: 'Galatasaray'a Karşı 4 Puan Aldık, Montella'ya Kendimi Göstermek İstiyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdar Dursun: 'Galatasaray'a Karşı 4 Puan Aldık, Montella'ya Kendimi Göstermek İstiyorum'

13.04.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, takımın performansı ve maç öncesi gerilimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yarışında şansların eşit olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Hiç gerek yoktu bu olaylara' diyerek sözlerine başlayan Serdar, maç öncesi gerilmelere değindi ve Galatasaray'ın sinirlenmesine neden olan olaylardan bahsetti. Galatasaray stadında oynamanın zor olduğunu belirterek, ilk yarıda ürkek başladıklarını, ancak ikinci yarıda daha atak ve ofansif oynadıklarını ifade etti. Gol atınca üstünlüğün kendilerine geçtiğini söyleyen Serdar, şansın da etkili olduğunu vurguladı ve iki maçta 4 puan almanın değerli olduğunu ekledi.

Icardi ve Osimhen'i değerlendiren Serdar, Icardi'nin sakatlıktan sonra istediği performansı veremediğini, Osimhen'in ise daha iyi önde bastığını söyledi. Sezonun kalanında en iyi performansı vererek A Milli Takım'a seçilmek istediğini dile getiren Serdar, Montella'ya kendini göstermek istediğini belirtti. Şampiyonluk yarışını da değerlendirerek, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şanslarının eşitlendiğini, hak edenin kazanmasını umduğunu ifade etti. Son olarak, Kocaelispor taraftarlarına teşekkür eden Serdar, 2.500 taraftarın inanılmaz destek verdiğini ve bu puanı onlara armağan ettiklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Serdar Dursun: 'Galatasaray'a Karşı 4 Puan Aldık, Montella'ya Kendimi Göstermek İstiyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 01:10:49. #7.13#
SON DAKİKA: Serdar Dursun: 'Galatasaray'a Karşı 4 Puan Aldık, Montella'ya Kendimi Göstermek İstiyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.