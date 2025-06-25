Kocasinan\'a Estetik Dokunuşlar

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla kente canlılık kattıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, insan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarını, yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükselttiklerini belirtti.

Şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarla aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, farklı, güzel ve ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Parklarımız, gece görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz."