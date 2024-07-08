Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi. Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesindeki kültür merkezinin her yaş gurubuna hitap edeceğini belirtti ve merkezin iç tefrişat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Merkez, sesli ve sessiz konferans salonları, nitelikli bir kütüphane ve bebek-çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak.

08.07.2024 13:05
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Erkilet bölgesindeki kültür merkezinin her yaş gurubuna hitap edeceğini ifade etti.

Merkezin vatandaşları ağırlamaya başlayacağını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir mekanın inşaatını tamamladık ve hazır hale getiriyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Generalemir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize hitap edecek. Her yaş grubuna hitap edecek merkezin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmakla birlikte bebek ve çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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