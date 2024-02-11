Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek projelerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Çolakbayrakdar, son 5 yılda pandemi ve deprem gibi olumsuzluklara rağmen birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ve borçlarının olmadığını belirtti. Muhtarlar da belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

11.02.2024 12:05
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, projelerini ve yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Son 5 yılda pandemi ve deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, hiçbir borçlarının olmadığını belirtti.

Çolakbayrakdar, bir müteahhit gibi tek tek dolaşıp, kentsel dönüşüm için yoğun gayret sarf ettiklerini aktardı.

Muhtarlar ise belediyenin çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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