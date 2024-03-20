Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yaşlılara Saygı Haftası\'nda yaşlılarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, yaşlılarla sohbet etti.
Merkezin sakinlerinden oluşan koro, hem Çanakkale türkülerini seslendirdi hem de Çanakkale ile ilgili oyun sahneledi.
Yaşlılara sağlıklı ve huzurlu yaşam dileyen Çolakbayrakdar, "Öncelikle hepiniz mutlusunuz, memnunsunuz. Burada hizmet veren arkadaşlarıma sizleri memnun ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu hafta, hem şehitler hem de yaşlılar haftasıydı. Ayrıca ramazan ayımız mübarek olsun. Sağlıkla inşallah bayrama erişmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
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