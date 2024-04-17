Kocasinan Belediyesi 1322 kilometre yol yaptı

Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1322 kilometre yol yaptıklarını, 1000 kilometre daha yapacaklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hizmete sundukları projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'de ilçe belediyeleri ölçeğinde kendi imkanlarıyla hizmetler yapan sayılı belediyelerden olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Kocasinan'da bugüne kadar 1322 kilometre yol yaptık, 1000 kilometre daha yol yaparak, toplam 2 bin 322 kilometre yol yapmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi santrali projesini de hayata geçireceğiz. Kendi kaynaklarıyla dünya genelinde stratejik olarak öne çıkan şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda ülkemiz ve şehrimiz için yaptığımız projeler, büyük bir yatırım ve kazançtır."