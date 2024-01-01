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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 2 bin 804 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 2 bin 804 çiftin nikahını kıydı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Çolakbayrakdar, çiftlere mutluluklar dileyerek, yeni yuvaların kurulmasına vesile olduklarını belirtti. Yeni nikah salonunda çiftlere modern bir ortam sunulduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, çiftlerin en mutlu 'evet'ini söyledikleri nezih bir atmosfer sağladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 2 bin 804 çiftin nikahını kıydı
01.01.2024 - 11:27,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere mutluluklar diledi.

Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu 'evet'ini çok daha modern bir salonda diyor. Çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz."

Kaynak: AA
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