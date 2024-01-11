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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 6 bin 565 ton çöpü geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 6 bin 565 ton çöpü geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı

Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında topladığı 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çöplerin akşam saatlerinde toplandığını ve temizlik hizmetinin modern ve teknolojik araçlarla sağlandığını belirtti. Kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde üç vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor.

Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 6 bin 565 ton çöpü geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı
11.01.2024 - 13:17,
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Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında topladığı 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, üç vardiya halinde günlük ortalama 370 ton çöp toplandığını ifade etti.

Geçen yıl toplanan 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunun geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığını anımsatan Çolakbayrakdar, "Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti artırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı toplam 358 personel ile temizlikte yaygın olarak kullanılan 52 modern çöp aracı, 3 çöp taksi aracı, 7 doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 10 süpürge aracı, 3 mini süpürge aracı, 3 kaldırım yıkama aracı, 10 cincır, 13 şarjlı süpürge ve 9 çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde üç vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 6 bin 565 ton çöpü geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı - Son Dakika


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