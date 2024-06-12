Kocasinan Belediyesi, frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıda dağıtımını sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sundukları frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdaları sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını duyurdu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kayseri belediyeciliğini ileri noktaya taşımak için gayret ettiklerini ve sosyal belediyecilik adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesinin, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, geçen yıl araç filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdaları bozulmadan daha sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.