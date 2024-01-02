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Kocasinan Belediyesi, Hoca Hasan Medresesi'ni kültür mekanına dönüştürecek - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Hoca Hasan Medresesi'ni kültür mekanına dönüştürecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi'nin kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ve medresenin restore edilerek kentin kültür mekanlarından biri haline getirileceğini açıkladı. Medresenin gençlerin kitap okuyabileceği ve ders çalışabileceği bir mekan olacağını belirten Çolakbayrakdar, tarihi değerleri koruma ve geleceğe taşıma konusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kocasinan Belediyesi, Hoca Hasan Medresesi\'ni kültür mekanına dönüştürecek
02.01.2024 - 14:31,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, istimlak çalışmaları devam eden 8 asırlık Hoca Hasan Medresesi'ni kentin kültür mekanlarından biri haline getireceklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçe sınırlarındaki Hoca Hasan Medresesi'nin kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Hoca Hasan tarafından 1193 yılında yaptırılan Hoca Hasan Medresesi'ni restore edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin buraya gelip, kitap okuyabileceği ve ders çalışacağı bir mekan olacak. Medreseyi çalışmalarımızla aslına uygun restore ederek, günümüze kazandıracağız. Tarihi değerlerimizi korumak geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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