Kocasinan\'da Yeni Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Hizmete Girecek

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesise gelen Çolakbayrakdar, tesisin deneme üretiminde çiftçileri yalnız bırakmadı.

Burada açıklamalarda bulanan Çolakbayrakdar, çiftçinin emeğinin, kurulan modern tesisle değer bulacağını, ürün kalitesini yükseleceğini ve üretimin de artacağını belirtti.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha hayata geçiriyoruz. Hububat eleme ve paketleme tesisimizde ilk deneme üretimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra çiftçi kardeşlerimizin alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketleyeceğimiz tesisimiz hizmete girecek. Buğday, arpa, nohut, ayçekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlayacağız. Bu tesisin kurulmasında bize destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan bölgesinde, şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktasında altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz."