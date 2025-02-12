Kocasinan Belediyesi'nden 176 Milyon Lira Gelir

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Kocasinan Belediyesi, 10 taşınmazın satıldığı ihalelerde 176 milyon 805 bin lira kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapıldı.

Belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihalelerde 6 konut, 2 ticaret arsası, akaryakıt istasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı satışa sunuldu. Satışlardan 176 milyon 805 bin lira gelir elde edildi.

İhale sonrası açıklama yapan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyini ve yaşam kalitesini artırmak için gayret ettiklerini ifade etti.

İhalelerden elde ettikleri gelirin hizmet olarak vatandaşa döndüğünü belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönecek. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."