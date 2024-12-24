Kocasinan Belediyesi'nden Soğuk Zincirle Gıda Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediyesi'nden Soğuk Zincirle Gıda Desteği

Kocasinan Belediyesi\'nden Soğuk Zincirle Gıda Desteği

Kocasinan Belediyesi, frigorifik araç ve soğuk hava deposuyla gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

24.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesinin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigorifik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekibi, fazla geri kazanım uygulamasıyla marketlere giderek ürünleri son kullanma tarihlerini de dikkate alarak titizlikle inceliyor.

İncelenen ürünler ekipler tarafından marketten alındıktan sonra müdürlüğe bağlı Sosyal Market'te bulunan soğuk hava deposuna dolduruluyor.

Burada bekletilmeden ürünleri paketleyen ekipler, ürünleri kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunduklarını, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

Gıda taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigorifik aracı 2 yıl önce araç filosuna eklediklerini anımsatan Çolakbayrakdar, "Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposuyla da gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigorifik araçla soğuk hava deposu sayesinde gıdaları bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Belediye, kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden Soğuk Zincirle Gıda Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Soğuk Zincirle Gıda Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.