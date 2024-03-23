Kocasinan Belediyesi, Organik Pazarda Üreticilere Destek Verecek - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Organik Pazarda Üreticilere Destek Verecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organik pazarda daha çok üreticinin ürün satma imkanı bulacağını açıkladı. Çolakbayrakdar, kadınların meslek sahibi olmaları için yeni projeler hayata geçirdiklerini belirterek, kadın üreticileri daha fazla destekleyeceklerini vurguladı. Hanımeli Kadın Kooperatif Projesi'nin daha da genişletileceğini ve organik pazar projesiyle kadın üreticilerin ürünlerini satma imkanı bulacaklarını söyledi.

23.03.2024 13:13
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organik pazarda daha çok üreticinin ürün satma imkanı bulacağını açıkladı.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kadınların kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Yeni dönemde kadın üreticileri daha fazla destekleyeceklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın tarımsal üretimin içerisinde daha fazla yer almaları için hayata geçirdiğimiz Hanımeli Kadın Kooperatif Projesi'ni daha da geniş hale getireceğiz. Kişi başı 1500 metrekarelik üretim mekanları ile birlikte ev hanımlarına istihdam sağladık. Hanım kardeşlerimiz, bu projeye ciddi manada talep gösteriyor. Burada üretmekle kalmayacağız, üretilen doğal ürünlerin sergileneceği veya kahvaltı evinin olacağı çalışmalar yürüteceğiz. Organik pazar projesiyle de kadın üreticilerimiz, ürettiklerini burada satma imkanı bulacak."

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi, Organik Pazarda Üreticilere Destek Verecek - Son Dakika

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