Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesi'nde ana aksın asfalt çalışmasını tamamladı

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Kocasinan Belediyesi tarafından Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı bağlayan 20 metre genişliğinde 1500 metre uzunluğundaki ana aksın asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm alanlarından olan Seyrani Mahallesi'nde Bekir Yıldız ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı birbirlerine bağlayan ve projenin ana omurgasını oluşturan yol çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

Yeni yapılan yollarda hız yapmadan trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerine teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ayrıca bölgemizde hem kentsel dönüşüm konutları yapımı devam ediyor hem de çevre düzenlemesi, yol ve park çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Seyrani Kentsel Dönüşüm büyük bir alanı kapsıyor. 500 bin metrekare alanı kapsayan ve 64 bloğun yer alacağı dönüşümle şehir yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Birkaç yılda dönüşüm çalışmaları tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesinin çok hızlı devam ettiğinin göstergesidir."

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyrani Mahallesi'nde 20 metre genişliğinde bin 500 metre uzunluğundaki ana aksın asfalt serimi gerçekleştirildi. Ana yola, 8 bin 750 ton temel malzeme ile 17 bin 500 ton ariyet malzemesi kullanılarak 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.