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Kocasinan Belediyesi, hububat eleme ve paketleme tesisi projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, hububat eleme ve paketleme tesisi projesini hayata geçiriyor

Kocasinan Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla hububat eleme ve paketleme tesisi projesini hayata geçirecek. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin yerini kontrol ederek projenin Türkiye'ye ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Tesis, çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirerek çiftçi gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediyesi, hububat eleme ve paketleme tesisi projesini hayata geçiriyor
30.01.2024 - 12:51,
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Kocasinan Belediyesince hububat eleme ve paketleme tesisi projesi hayata geçirelecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla kurulacak tesiste incelemelerde bulundu.

Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesisin yerini kontrol eden Çolakbayrakdar, model olacak projenin Türkiye'ye ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek, katma değer sağlayarak çiftçi gelirlerinin artırılması için hizmete sunulacak tesisi sezona hazırladıklarının müjdesini veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki bütün çiftçi kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünleri eleme tesisinde daha nitelikli hale gelmiş olacak. Tesisin altyapı çalışmalarına başlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde tesisin makineleri gelip, kurulumları tamamlanmasıyla sezona hazır bir vaziyette faaliyete geçmiş olacak. Bütün gayretimiz tarımsal üretimin artması için. Yıllardır uyguladığımız tarımsal üretimler Türkiye'ye model olmuştur. Bu uygulama daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacaktır."

Kaynak: AA
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