Kocasinan'da Bahar Temizliği Başladı

Kocasinan Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik alanında Türkiye'nin en modern filosunu kurduklarını belirtti.

Farklı ve modern temizlik araçlarıyla Kayserililere daha kaliteli hizmet verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ımızı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz bu titiz çalışmaları artırarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve çevrelerini temiz tutmak adına her zaman yanlarında ve hizmetindeyiz."